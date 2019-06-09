البرتغال تواجه هولندا الليلة.. رونالدو يقود هجوم برازيل أوروبا بنهائى كأس الأمم الأوروبية

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يسعى منتخب البرتغال لتأكيد جدارته بزعامة الكرة الأوروبية عندما يلتقي هولندا في العاشرة إلا ربع مساء اليوم، الأحد بملعب “الدراجاو” بمدينة “بورتو” البرتغالية، في نهائي النسخة الأولى من مسابقة دوري الأمم الأوروبية، بينما تلعب سويسرا مع انجلترا في الثالثة عصراً لتحديد صاحب المركز الثالث.

وكشف فرناندو سانتوس مدرب منتخب البرتغال ورونالدو كومان المدير الفنى لمنتخب هولندا عن التشكيل الرسمى لمواجهة المنتخبين، فى العاشرة إلا الربع من مساء اليوم الأحد، على ملعب “دراجاو”، فى المباراة النهائية لدورى الأمم الأوروبية.

وتأهل منتخب البرتغال للمباراة النهائية على حساب منتخب سويسرا بنتيجة 3 – 1، وبنفس النتيجة تخطى منتخب هولندا نظيره الإنجليزي بعد امتداد المباراة للأوقات الإضافية.

ويمتلك منتخب البرتغال بعض الأفضلية في تحقيق الفوز على هولندا في مباراة اليوم، حيث سيكون متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور، بجانب تواجد كريستيانو رونالدو الذي قاد منتخب بلاده للصعود إلى المباراة النهائية بعدما سجل 3 أهداف “هاتريك” في شباك سويسرا.

ويتطلع كريستيانو رونالدو لتحقيق لقبه الثاني مع منتخب البرتغال بعد “يورو 2016″، لتأكيد تفوقه على غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي على صعيد الألقاب الدولية، بجانب الحفاظ على آماله في الحصول على جائزة “الكرة الذهبية” التي تمنح لأفضل لاعب في العالم من كل عام من جانب مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية.

في المقابل يسعى منتخب هولندا بقيادة المدافع المميز فيرجيل فان ديك لإستعادة أمجاده بالحصول على بطولة دوري الامم الاوروبية من أجل مواصلة صحوته وتعويض تراجعه في السنوات الأخيرة بعدما فشل التأهل إلى كأس العالم 2018 وكأس أوروبا 2016.

وقدم منتخب هولندا عروضاً رائعة في النسخة الحالية من مسابقة دوري الامم الاوروبية بعدما نجح في التأهل للدور نصف النهائي بعدما تصدر مجموعته أمام فرنسا وألمانيا قبل أن يقصي إنجلترا في طريقه إلى المباراة النهائية.

جاء تشكيل منتخب البرتغال كالتالى:

حراسة المرمى: باتريسيو

الدفاع: سيميدو ، فونتى ، دياز ، جوريرو

الوسط: دانيلو ، ويليام ، برونو فرنانديز

الهجوم: بيرناردو سيلفا ، جويديس ، رونالدو



فى المقابل يدخل منتخب هولندا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: سيليسن

الدفاع: دى ليخت ، فان ديك ، بليند ، دومفريس

الوسط: دى يونج ، دى روون ، فاينالدوم

الهجوم: ديباى ، بابل ، بيرجوين