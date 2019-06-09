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سابتكو: بدء التشغيل الفعلي لشبكة حافلات الرياض في نهاية 2019

سابتكو: بدء التشغيل الفعلي لشبكة حافلات الرياض في نهاية 2019
http://almnatiq.net/?p=738849
المناطق - الرياض

أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي “سابتكو”، الموعد الفعلي لبداية تشغيل شبكة “حافلات الرياض”.

وأوضحت “سابتكو”، أنها تسلمت من شركة المواصلات العامة إشعارًا مطلع يونيو الجاري، يفيد بأن هيئة تطوير الرياض حددت بداية التشغيل الفعلي لشبكة “حافلات الرياض” خلال الربع الرابع 2019.

وبيَّنت أنه يصعب حالياً تحديد الأثر المالي، حيث يتم التنسيق بين الأطراف ذات العلاقة لدراسة خطط العمل اللازمة، والتي سيتم بموجبها تحديد الأثر المالي والإعلان عنه في حينه.

وكان قد وُقع عقد مشروع الملك عبدالعزيز للنقل بالحافلات بالرياض، بين الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وتحالف الشركة السعودية للنقل الجماعي “سابتكو” وشركة RATP الفرنسية، وتبلغ قيمته 7.86 مليار ريال، ومدته عشر سنوات تشغيلية تسبقها فترة تجهيز مدتها 24 شهراً، ويشمل توريد أسطول يضم ما يقارب 1000 حافلة من مختلف الأحجام والسعات من أحدث الصناعات الأوروبية.

وأعلن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض مؤخراً، بدء تركيب محطات حافلات الرياض في مواقعها، تمهيداً لانطلاق الاختبارات التشغيلية، مبيناً وصول 319 حافلة تمثل المرحلة الأولى للمشروع، إيذاناً ببدء تشغيله نهاية العام الجاري.

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