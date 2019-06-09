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ركلات الترجيح تمنح إنجلترا المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية

ركلات الترجيح تمنح إنجلترا المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية
http://almnatiq.net/?p=738855
المناطق - وكالات

حصد المنتخب الإنجليزي المركز الثالث في بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعد فوزه على نظيره السويسري بركلات الترجيح 6-5، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ولم ينجح أي من المنتخبين في هز الشباك طوال الوقتين الأصلي والإضافي، ليحتكم الطرفان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب الإنجليزي.

وتألق حارس الأسود الثلاثة جوردان بيكفورد بتصديه لركلة الجزاء السادسة للمنتخب السويسري ليقود منتخب بلاده لإحراز المركز الثالث.

وتقام المباراة النهائية لبطولة دوري الأمم الأوروبية اليوم في تمام الساعة 21:45 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة وستتجمع بين المنتخبين البرتغالي والهولندي.

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