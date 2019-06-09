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الأمير سعود بن نايف يقلد المغلوث رتبته الجديدة

الأمير سعود بن نايف يقلد المغلوث رتبته الجديدة
http://almnatiq.net/?p=738859
المناطق - فهد المريخي

قلد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بالإمارة اليوم الأحد اللواء عبدالعزيز بن صالح المغلوث مدير شرطة الدمام رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة لواء ، مهنئاً سموه اللواء المغلوث ومتمنياً له التوفيق.

وعبر اللواء المغلوث عن شكره وتقديره للقيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحفظهم الله، ولسمو وزير الداخلية، ولسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على هذه الثقة سائلاً الله أن يعينه على خدمة الدين ثم المليك والوطن .

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