صحة الشرقية تعايد منسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك

المناطق - فهد المريخي

أقامت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية صباح أمس حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك لإدارات وأقسام المديرية التابعين لها.

وقد حضر حفل المعايدة مدير عام صحة الشرقية ابراهيم بن عبدالكريم العريفي ومساعديه ومدراء الإدارات والأقسام الذين قدموا لحضور حفل المعايدة وتقديم التهاني .

و قال الدكتور العريفي أننا بمناسبة هذه الأيام السعيدة نسعد باللقاء مجدداً بإخواننا بعد انقضاء فترة الإجازة التي كانت عامرة بالخير والبركات وفي الوقت نفسه فأننا ننتهز مطلع عودتنا لأعمالنا لكي نحث أنفسنا على تجديد روح العمل بنشاط وفاعلية بما يخدم الصـالح العام راجين الله تعالى أن تكلل مساعي الجميع بالتوفيق والسداد .

وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والرخاء في ظل حكومتنا الرشيدة أيدها الله.