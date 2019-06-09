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جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تعايد منسوبيها بعيد الفطر

جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تعايد منسوبيها بعيد الفطر

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جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تعايد منسوبيها بعيد الفطر

جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تعايد منسوبيها بعيد الفطر
http://almnatiq.net/?p=738865
المناطق - منال الدوسري

نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل حفلاً بمناسبة عيد الفطر المبارك لمنسوبي الجامعة و ذلك صباح امس برعاية و حضور معالي مدير الجامعة الدكتور عبد الله بن محمد الربيش و وكلاء الجامعة و عدد من عمداء الكليات و مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين ومدير العلاقات العامة والإعلام ، وذلك في بهو مبنى العمادات المساندة ( D3) في المدينة الجامعية في تمام الساعة التاسعة صباحا وحتى العاشرة قدم خلالها منسوبو الجامعة التهاني والتبريكات بالعيد السعيد وتبادلوا أطراف الحديث و هنأ الدكتور الربيش الجميع بالعيد السعيد داعيا الله عز وجل ان يعيده الله علينا بالخير واليمن والبركات .
وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بالجامعة المهندس طفيل اليوسف إن اللقاءات الدورية العامة لمنسوبي الجامعة هي إحدى استراتيجيات الجامعة لتعزيز الإيجابية في بيئة العمل عبر تدعيم التواصل الاجتماعي بين الموظفين وبعضهم البعض ونشر روح الألفة والمحبة بين منسوبيها وتحفيزاً للعمل الجاد والدؤوب بروح الفريق الواحد الذي تتميز به الجامعة لتحقيق تطلعاتها وأهدافها المستقبلية.
وأكد م . اليوسف على أهمية اللقاءات الدورية للموظفين خاصة في بيئات العمل الضخمة كالجامعات إذ تعد فرصة متميزة للتعارف بين الموظفين، وتحظى هذه اللقاءات بحضور كثيف وإقبال من جانب الجميع. وأعرب عن سعادته بالحضور مهنئا الجميع بهذه المناسبة الإسلامية السعيدة.

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