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مقتل جندي تركي في هجوم شمالي سوريا

مقتل جندي تركي في هجوم شمالي سوريا
http://almnatiq.net/?p=738880
المناطق - وكالات

أكدت وزارة الدفاع التركية مقتل أحد جنودها وإصابة 6 آخرين بهجوم لعناصر من “وحدات الحماية الكردية” على موقع عسكري تركي في مدينة تل رفعت السورية.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان أصدرته اليوم الأحد إن الجندي توفي في المستشفى متأثرا بإصابته في الهجوم الذي شنه حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا ووحدات الحماية التي تعتبرها تركيا فرعا سوريا لـ”الكردستاني”) في تل رفعت، على نقطة ارتكاز تركية في منطقة عمليات “غصن الزيتون” شمالي سوريا.

وأضاف البيان أن الهجوم نفذ باستخدام مضاد للدبابات، مشيرا إلى أن القوات التركية ردت في الحال بإطلاق النار على مواقع “الوحدات” في المنطقة، وفق وكالة الأناضول”.

وكان نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، قال في مايو الماضي، إن أنقرة وموسكو تبحثان نشر قواتهما في منطقة تل رفعت، مشيرا إلى أن اتفاقا مع الجانب الروسي ينص على توقف الجيش التركي عند تل رفعت، وأن الاتفاق قد “يأخذ منحى مختلفا” في حال استمرت هجمات المسلحين الأكراد على المواقع العسكرية التركية.

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