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جمارك جسر الملك فهد تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

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جمارك جسر الملك فهد تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

جمارك جسر الملك فهد تقيم حفل معايدة لمنسوبيها
http://almnatiq.net/?p=738894
المناطق - سطام الفروان

أقامت إدارة جمارك جسر الملك فهد صباح اليوم الاحد 9 يونيو 2019 حفل معايدة لموظفيها بمناسبة عيد الفطر السعيد، جريا على العادة السنوية مع بداية أول يوم دوام بعد انتهاء إجازة العيد.
وقد شهد الحفل حضور مدير عام جمرك جسر الملك فهد سعادة الأستاذ ضيف الله بن بدر العتيبي، وعدد كبير من الموظفين، وسط أجواء يعُمها الإخاء وتبادل التهاني بهذه المناسبة السعيدة.

فيما قدم منسوبو جمارك جسر الملك فهد أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد سائلين المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.

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