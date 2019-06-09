مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل يعايد منسوبيه

المناطق - الرياض

أقامت إدارة مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، حفل معايدة لمنسوبيها، صباح اليوم الأحد، بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور مدير المستشفى ، الدكتور عتيق بن محمد القرني ، وجميع منسوبي المستشفى .

وقدم الدكتور، التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً المولى العلي القدير، أن يمدهم بالعون والتوفيق ،كما نقل لهم تهنئة الرئيس التنفيذي للتجمع الاول الدكتور /صالح بن عبد الله التميمي وتهنئة معالي وزير الصحه الدكتور / توفيق الربيعه .

جرى خلال الحفل، تبادل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة في إطار توثيق الصِلات بين منسوبي المستشفى، ولإيجاد جو من الألفة والمحبة مما ينعكس إيجابيًا علي أدائهم، وإتاحة الفرصة لجميع الموظفين، للالتقاء فيما بينهم في أجواء صادقة.

وعبر الجميع خلال حفل المعايدة عن فرحة العيد التي أنعم بها الله عز وجل، على هذه البلاد المباركة وهي تعيش تحت ظل القيادة الرشيدة في نعمة الأمن والأمان.