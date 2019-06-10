مستشفى الملك خالد بتبوك يقيم حفل معايدة لمنسوبيه

المناطق - تبوك :

نظم مستشفى الملك خالد بتبوك حفل معايدة للموظفين بمناسبة عيد الفطر المبارك ، بحضور مدير مستشفي الملك خالد ا/فهد بن محمد العنزي ومساعد المدير مستشفي طارق السحلي ومدير اداره العلاقات العامه بشير حمّاد العنزي ، والإدرين، والاطباء ، والفنين

وتبادل الجميع التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك في جو سادة الفرح والبهجة سائلين المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وأن يحفظ ولاة أمرها وأن يعيد هذه المناسبة الكريمةعلى الجميع باليمن والخير والبركات .

