السودان.. إحالة عشرات من ضباط المخابرات للتقاعد

المناطق - وكالات

أحيل 98 من ضباط جهاز الأمن والمخابرت في السودان للتقاعد، في أحدث قرار يتعلق بإعادة هيكلة الجهاز الأمني.

وقالت مصادر إن قرار الإحالة شمل 8 ضباط برتبة فريق و35 برتبة لواء و21 برتبة عميد و15 برتبة عقيد و19 برتبة مقدم فما دون.

وكان المجلس العسكري الانتقالي قد تعهد في أبريل الماضي بإعادة هيكلة جهاز الأمن الوطني والمخابرات، وأحال عددا من كبار الضباط للتقاعد، من بينهم صلاح قوش رئيس الجهاز.

ويأتي ذلك فيما أعلن تجمع المهنيين السودانيين، الذي أطلق الحركة الاحتجاجية في السودان، “العصيان المدني”، اعتبارا من الأحد، على ألا ينتهي إلا بقيام حكومة مدنية، بإذاعة “إعلان بيان تسلم السلطة” عبر التلفزيون السوداني.

ودعا قادة الاحتجاج المواطنين للمشاركة في العصيان المدني، في محاولة للضغط على المجلس العسكري الحاكم، عقب فض اعتصام الخرطوم.

وفي المقابل، قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان شمس الدين كباشي، إن المجلس منفتح على أية مبادرات من شأنها تقريب وجهات النظر مع “قوى الحرية والتغيير” المعارضة.