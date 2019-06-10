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البرازيل تكتسح هندوراس بسباعية نظيفة

البرازيل تكتسح هندوراس بسباعية نظيفة
http://almnatiq.net/?p=738943
المناطق - وكالات

أنهى المنتخب البرازيلي استعداداته لاستضافة بطولة كوبا أميركا الأميركية الجنوبية التي تنطلق في 14 يونيو، بفوز كاسح على ضيفه هندوراس 7-صفر الأحد خلال مباراة ودية في بورتو أليغري.

وفي غياب نجم باريس سان الفرنسي نيمار الذي تعرض لإصابة هذا الأسبوع خلال لقاء ودي آخر ضد قطر ستحرمه من المشاركة في البطولة القارية، تناوب غابريال جيزوس (6 و47)، تياغو سيلفا (13)، فيليبي كوتينيو (37 من ركلة جزاء)، دافيد نيريس (56)، روبرتو فيرمينو (65) وريتشارليسون (70) على تسجيل الأهداف السبعة لفريق المدرب تيتي.

ويبدأ المنتخب البرازيلي مشواره في كوبا أميركا المقبل ضد بوليفيا قبل أن يلتقي فنزويلا والبيرو في منافسات المجموعة الأولى.

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