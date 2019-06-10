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صلاح في صدارة استفتاء “ماركا” لأفضل لاعب في العالم

صلاح في صدارة استفتاء “ماركا” لأفضل لاعب في العالم
http://almnatiq.net/?p=738955
المناطق - الرياض

أجرت صحيفة “ماركا” الإسبانية استفتاء مفتوحا للقراء على أفضل 10 لاعبي كرة قدم في العالم حاليا، تصدره المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي.

وحصد صلاح حتى وقت تحرير الخبر، أكثر من 156 ألف صوت، في مقابل نحو 151 ألف صوت لنجم برشلونة ليونيل ميسي، 137 ألف صوت لكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

وكانت “ماركا” تهدف إلى رصد آراء متابعيها في البلجيكي إيدن هازارد، الذي انتقل حديثا إلى ريال مدريد الإسباني، حيث وضعه القراء في المركز الخامس، بعد الرابع الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جرمان الفرنسي.

واحتل الهولندي فيرجل فان دايك مدافع ليفربول المركز السادس، ثم السلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد الإسباني، وبعده البرازيل نيمار لاعب باريس سان جرمان، والكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد، وأخيرا أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد.

واعتاد صلاح تصدر معظم الاستفتاءات التي يشارك فيها الجمهور، حيث يحظى اللاعب صاحب الـ26 عاما بشعبية كبيرة في أوساط الجماهير.

وساهم صلاح مؤخرا في تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا على حساب مواطنه توتنهام هوتسبير، في مباراة شهدت تفوق الـ”ريدز” بهدفين نظيفين، كان الأول من نصيب مهاجم منتخب “الفراعنة”.

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