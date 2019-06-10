بلدية صوير تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

بلدية صوير تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

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بلدية صوير تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

بلدية صوير تقيم حفل معايدة لمنسوبيها
http://almnatiq.net/?p=738958
المناطق - الجوف

أقامت بلدية صوير بمنطقة الجوف صباح يوم الأحد 6 شوال 1440 هـ ، حفل معايدة لمنسوبي البلدية من مديري الإدارات و موظفين و
ذلك بحضور رئيس البلدية المهندس تركي بن عبد العزيز السلامة .
و هنأ السلامة الجميع بهذه المناسبة داعيًا الله سبحانه و تعالى أن يعيده على الجميع أعوامًا عديدةً و أزمنةً مديدةً ، ودولتنا العزيزة ترفل بنعمة الأمن والأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، و سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظهما الله- متمنيًّا للجميع دوام التوفيق، وحثّهم على بذل مزيدٍ من الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة الداعية إلى تطوير العمل البلدي بما يخدم المواطنين .
و بيّن السلامة بأن حفل المعايدة يأتي ضمن حرص البلدية على دعم التواصل بين الموظفين ، ونشر روح المحبة و الألفة و بناء علاقات
التعاون بين منسوبيها ، و حافزًا للعمل الجاد بروح الفريق الواحد .
هذا و تبادل الجميع التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك , سائلين الله عزّ وجلّ أن يُعيده باليمن والبركات ، وأن يتقبل من الجميع صيامهم و قيامهم والصالح من أعمالهم ، وأن يُديم على البلاد نعمة الأمن و الاستقرار.

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