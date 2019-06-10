أمانة منطقة الجوف تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

المناطق - الجوف

أقامت أمانة منطقة الجوف صباح اليوم، حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي ، وذلك في مقر الأمانة .

وأوضحت أمانة الجوف بأن الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة يأتي تجسيدا وتأصيلا للعلاقات الأخوية بين جميع منسوبي الأمانة والبلديات التابعة لها في مختلف محافظات ومدن المنطقة.