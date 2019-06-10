أقامت أمانة منطقة الجوف صباح اليوم، حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي ، وذلك في مقر الأمانة .
وأوضحت أمانة الجوف بأن الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة يأتي تجسيدا وتأصيلا للعلاقات الأخوية بين جميع منسوبي الأمانة والبلديات التابعة لها في مختلف محافظات ومدن المنطقة.
أمانة منطقة الجوف تقيم حفل معايدة لمنسوبيها
أقامت أمانة منطقة الجوف صباح اليوم، حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي ، وذلك في مقر الأمانة .
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