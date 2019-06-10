أمانة منطقة الجوف تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

أمانة منطقة الجوف تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

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بلدية صوير تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

بلدية صوير تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

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أمانة منطقة الجوف تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

أمانة منطقة الجوف تقيم حفل معايدة لمنسوبيها
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المناطق - الجوف

أقامت أمانة منطقة الجوف صباح اليوم، حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي ، وذلك في مقر الأمانة .
وأوضحت أمانة الجوف بأن الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة يأتي تجسيدا وتأصيلا للعلاقات الأخوية بين جميع منسوبي الأمانة والبلديات التابعة لها في مختلف محافظات ومدن المنطقة.

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