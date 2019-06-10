أمين الجوف يتفقد سير أعمال مشروع طريق الملك سعود والعرب

المناطق - الجوف

قام أمين منطقة الجوف المهندس درويش الغامدي بجولة تفقدية لسير أعمال مشروع طريق الملك سعود وشارع العرب لتأكد من سير العمل حسب الجدول الزمني .

كما وجه المهندسين المشرفين على المشروع بوكالة التعمير والمشاريع بالأمانة على تذليل كافة العقبات التي تواجه هذا المشروع وإزالة جميع العوائق لضمان الانجاز والانتهاء من المشروع في الوقت المحدد .