أمين الجوف يتفقد سير أعمال مشروع طريق الملك سعود والعرب

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أمين الجوف يتفقد سير أعمال مشروع طريق الملك سعود والعرب

أمين الجوف يتفقد سير أعمال مشروع طريق الملك سعود والعرب
http://almnatiq.net/?p=738966
المناطق - الجوف

قام أمين منطقة الجوف المهندس درويش الغامدي بجولة تفقدية لسير أعمال مشروع طريق الملك سعود وشارع العرب لتأكد من سير العمل حسب الجدول الزمني .
كما وجه المهندسين المشرفين على المشروع بوكالة التعمير والمشاريع بالأمانة على تذليل كافة العقبات التي تواجه هذا المشروع وإزالة جميع العوائق لضمان الانجاز والانتهاء من المشروع في الوقت المحدد .

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