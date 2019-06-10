قام أمين منطقة الجوف المهندس درويش الغامدي بجولة تفقدية لسير أعمال مشروع طريق الملك سعود وشارع العرب لتأكد من سير العمل حسب الجدول الزمني .
كما وجه المهندسين المشرفين على المشروع بوكالة التعمير والمشاريع بالأمانة على تذليل كافة العقبات التي تواجه هذا المشروع وإزالة جميع العوائق لضمان الانجاز والانتهاء من المشروع في الوقت المحدد .
أمين الجوف يتفقد سير أعمال مشروع طريق الملك سعود والعرب
قام أمين منطقة الجوف المهندس درويش الغامدي بجولة تفقدية لسير أعمال مشروع طريق الملك سعود وشارع العرب لتأكد من سير العمل حسب الجدول الزمني .
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