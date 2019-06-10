محاولات لفك لغز وفاة الشاب “مفقود الدلم” وأمير المنطقة يتابع

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تحاول الجهات الأمنية في الرياض، بمتابعة من أمير الرياض ومدير الأمن العام ومدير شرطة الرياض، فك لغز قضية وفاة الشاب إبراهيم عبدالمجيد آل ملحان الحبابي “مفقود الدلم”، الذي اختفى قبل أيام.

وقال عم الفقيد: إن “الجهات الأمنية، بمتابعة أمير الرياض ومدير الأمن العام ومدير شرطة الرياض، ما زالت تحاول فكر لغز اختفائه مع وجود رقم للمتغيب، تم إقفاله في الرين – طريق بيشة”.

وكانت جموع المصلين بجامع الراجحي في الرياض أدت عصر أمس الأحد صلاة الميت على الشاب “مفقود الدلم”؛ وذلك بعد أن عُثر عليه في نعجان بالدل عقب فَقْده أيامًا عدة.

وكان المتوفى قد فُقد الخميس قبل الماضي، واستمرت عملية البحث عنه أيامًا عدة، وتم العثور عليه بنعجان الدلم متوفَّى.