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كومان: هولندا ليست جاهزة للفوز بألقاب الآن

كومان: هولندا ليست جاهزة للفوز بألقاب الآن

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كومان: هولندا ليست جاهزة للفوز بألقاب الآن

كومان: هولندا ليست جاهزة للفوز بألقاب الآن
http://almnatiq.net/?p=738991
المناطق_وكالات

بث المدرب رونالد كومان الحياة بمنتخب هولندا لكن بعد الهزيمة 1-صفر أمام البرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم يوم امس الأحد أقر بأن فريقه المجدد ليس جاهزا بعد للفوز بألقاب.

وفشلت هولندا في التأهل إلى بطولة أوروبا 2016 أو إلى كأس العالم في روسيا العام الماضي لكن مشوارها في دوري الأمم الأوروبية تضمن الفوز على المانيا وفرنسا وانجلترا قبل الخسارة أمام بطلة القارة.

وقال كومان “نعرف أننا قطعنا خطوات كبيرة في العام الماضي وهذا أمر ايجابي لكن الخطوة المقبلة تحتاج إلى وقت أطول.

“القوة الهجومية مهمة ونحتاج لصنع مزيد من الفرص وأن نستغل ما أهدرناه من فرص اليوم”.

وعانى ممفيس ديباي، الذي أحيى مسيرته في آخر موسمين وتحول من مركز الجناح إلى رأس حربة، للحصول على فرص حقيقية.

وأضاف كومان “ربما يكون من المبكر جدا الفوز بألقاب. بطولة أوروبا مقبلة في العام القادم لكنني لا أود أن احتفظ بطاقة سلبية
وأنا فخور بروح الفريق.

“هذا لم يكن كافيا الليلة لكن مسيرتنا طيلة البطولة ايجابية جدا”.

وتابع “ينسجم لاعبو البرتغال منذ وقت أطول. نتعاون سويا لتحقيق أفضل النتائج الممكنة ويمكن أن نتحسن مع الدخول في مستويات تنافس أعلى”.

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