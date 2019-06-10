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بدء السباق على خلافة رئيسة وزراء بريطانيا

بدء السباق على خلافة رئيسة وزراء بريطانيا
http://almnatiq.net/?p=738997
المناطق_وكالات

تجري اليوم الإثنين المرحلة الرسمية الأولى من سباق خلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، حيث يتطلب من كل مرشح الحصول على دعم 8 من نواب البرلمان لدعم ترشيحه.

ولا يزال وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون هو المرشح الأوفر حظاً لخلافة ماي كزعيم لحزب المحافظين بعد أن استقالت رسمياً يوم الجمعة الماضي، بسبب فشلها في الحصول على دعم البرلمان لاتفاقها حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وستستمر ماي في منصبها كرئيسة للوزراء حتى يتم تحديد خليفتها.

وسيبدأ كل من وزير البيئة مايكل غوف ووزير الخارجية جيرمي هانت حملتهما رسميا اليوم الإثنين ويعتبر الاثنان منافسين رئيسيين لجونسون.

لكن حملة غوف تعرضت لضربة قبل أيام، بعد أن اعترف بتعاطيه الكوكايين عدة مرات أثناء عمله كصحفي قبل 20 عاماً.

وفي الوقت نفسه، قال هانت إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أخبرته أن الاتحاد الأوروبي “سيكون على استعداد للتفاوض” بشأن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع زعيم بريطاني جديد، حيث حاول التأكيد على مهاراته في إبرام الصفقات.

يشار إلى أنه من المقرر أن تخرج بريطانيا من التكتل بحلول 31 تأكتوبر المقبل، وستكون شروط الخروج قضية حاسمة في سباق قيادة حزب المحافظين.

واتبع جونسون نهجاً أكثر تشدداً من جوف وهانت، قائلاً إنه مستعد للخروج من الاتحاد الأوروبي بدون التوصل لصفقة مدعيا في نهاية الأسبوع أنه سيرفض دفع “فاتورة إنفصال” من الاتحاد الأوروبي تبلغ قيمتها 39 مليار جنيه استرليني (50 مليار دولار) ما لم يتم عرض شروط أفضل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتنتهي فترة تقديم الترشيحات لسباق الزعامة في الساعة 5 مساءً (1600 بتوقيت جرينتش). حيث أعلن 11 نائباً عزمهم الترشح، من بينهم وزير الداخلية ساجد جاويد وأندريا ليدسوم الزعيمة السابقة لمجلس العموم.

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