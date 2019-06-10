احدث الأخبار

الجوازات: عدم تجديد «هوية مقيم» قبل انتهائها يعرض صاحبها للعقوبات التي تصل للإبعاد
أبرز المواد
 الذهب يهبط من ذروة 14 شهرا مع تراجع الطلب على أصول الملاذ الآمن
أبرز المواد
 بدء القبول بكلية الأمير سلطان الصناعية الخميس القادم
أبرز المواد
 تطورات جديدة في واقعة حرق سيارة “سلمى”.. وتوقعات بحسم الملف خلال هذا التوقيت
أبرز المواد
 «الذايدي» يرد على تصريحات حمد بن جاسم ضد السعودية
أبرز المواد
 كومان: هولندا ليست جاهزة للفوز بألقاب الآن
أبرز المواد
 بدء السباق على خلافة رئيسة وزراء بريطانيا
أبرز المواد
 تنبيه عاجل: هطول أمطار رعدية على الباحة
أبرز المواد
 تدشين فعاليات الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية في قطاع الوجه بمنطقة تبوك
أبرز المواد
 “السهيمي” مديراً عاماً لفرع وزارة الإسكان بجازان
منطقة جازان
 حظر العمل تحت أشعة الشمس بداية من السبت القادم
أبرز المواد
 «الساعد»: يروي مشهد «غير مسبوق» حدث في قطر.. وهذا سبب تنازلها عن حصص من سيادتها لإيران!
أبرز المواد
الجوازات: عدم تجديد «هوية مقيم» قبل انتهائها يعرض صاحبها للعقوبات التي تصل للإبعاد

الجوازات: عدم تجديد «هوية مقيم» قبل انتهائها يعرض صاحبها للعقوبات التي تصل للإبعاد

أبرز المواد
الذهب يهبط من ذروة 14 شهرا مع تراجع الطلب على أصول الملاذ الآمن

الذهب يهبط من ذروة 14 شهرا مع تراجع الطلب على أصول الملاذ الآمن

أبرز المواد
بدء القبول بكلية الأمير سلطان الصناعية الخميس القادم

بدء القبول بكلية الأمير سلطان الصناعية الخميس القادم

أبرز المواد
تطورات جديدة في واقعة حرق سيارة “سلمى”.. وتوقعات بحسم الملف خلال هذا التوقيت

تطورات جديدة في واقعة حرق سيارة “سلمى”.. وتوقعات بحسم الملف خلال هذا التوقيت

أبرز المواد

«الذايدي» يرد على تصريحات حمد بن جاسم ضد السعودية

«الذايدي» يرد على تصريحات حمد بن جاسم ضد السعودية
http://almnatiq.net/?p=739004
المناطق_متابعات

قال الكاتب مشاري الذايدي أن الحديث «الغاضب» الذي أدلى به حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس وزراء قطر الأسبق، الصانع الثاني، بعد الأمير السابق حمد بن خليفة، للفتن، يكشف عمق الخلل والإحباط الذي يحيط بساسة الدوحة.

إدانة تصرفات حمد بن جاسم
وأضاف الكاتب خلال مقال له منشور في صحيفة “الشرق الأوسط” بعنوان ” حمد بن جاسم… حديث الغضب والتضليل” شرّق وغرّب ابن جبر، في حواره مع صحيفة «التليغراف» البريطانية، لكن الأمر الذي لاحظه المحرّر البريطاني هو «أن حمد بن جاسم لا يحتاج إلى أن يحثُه أحد على الكلام عن السعودية، فهو لا يتوانى عن إدانة تصرفاتها».

التآمر القطري
وتابع:سبب غضب الملياردير القطري الساكن بأحد أفخم عقارات لندن، هو أن السعودية تحول بين جماعته في قطر، وحصول «علاقة طبيعية» بالمنظومة الخليجية، ولو استثنينا عمان، والكويت لحدّ ما، فإن دولة الإمارات ومملكة البحرين لديهما مشكلات حقيقية مع قطر بصرف النظر عن الموقف السعودي، بل إن الموقف السعودي ضد نظام قطر تأخر عن مثيله الإماراتي والبحريني، للتاريخ، لكن حمد بن جبر لديه تأويله الخاص للتاريخ، كما حاول في «تمييع» موضوع التآمر القطري مع المجنون الأخضر معمر القذافي، بالصوت، هو ورئيسه حمد بن خليفة، ضدّ السعودية، ورحم الله الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي تجاوز هذه المصيبة المرصودة.

رموز التطرف السعودي
وأردف: كابر وغالط حمد بن جاسم بن جبر، حول علاقة النظام القطري بالجماعات المتطرفة، «الإخوان المسلمين» وفروعها، «جبهة النصرة القاعدية»، رموز التطرف السعودي، سلمان العودة ومحمد حامد الأحمري، الأخير منح الجنسية القطرية، وغيرهما من رموز الثقافة «الإخوانية» المعادية للدولة السعودية، خاصة بعد الربيع العربي المزعوم. وما خفي كان أعظم، بل ما ظهر أيضاً.

إفساد قطر
وأستطرد قائلا: بكل براءة الأطفال، يسأل ابن جبر، عن الأدلة على مساعدة قطر للإرهابيين والمتطرفين، ولضيق المساحة ولأنه يقيم في أوروبا، وعبر نفق المانش البريطاني الفرنسي، سيجد هناك ليس دليلاً واحداً، بل كتاباً كاملاً يرصد إفساد قطر بالدولة الفرنسية، بل أوروبا كلها، وهو كتاب «أوراق قطرية» كتبه مؤلفان، هما الفرنسيان كريستيان تشينو، وجورج مالبرونو، لعل الملياردير المثقف حمد بن جاسم يستمتع بمطالعة الكتاب في أوقات فراغه بعقاره اللندني الساحر!

دعم قطر للعناصر الإرهابية
وقال: حمد بن جاسم، حسب كلام الصحيفة البريطانية، اعترف بعلاقة قطر بالجماعات المتطرفة: «نعم، هناك روابط، ولكن يمكنني أن أُشير إلى أنه من بين الخاطفين الـ19 الذين قاموا بتفجير البرجين التوأمين، 15 منهم كانوا سعوديين». .. وأضاف: «كم عدد السعوديين في (داعش)؟ معظمهم من السعودية».

وتابع: السؤال هو؛ من كان يدعم هؤلاء بالمال والإعلام والمخابرات، من ذلك الوقت حتى اليوم؟

قادة القاعدة والتسهيلات القطرية
وأضاف: كيف حصل بعض قادة «القاعدة» على تسهيلات قطرية، أو إيواء؟ كما حصل مع المخطط الأول لهجمات 11 سبتمبر (أيلول)، الباكستاني المولود في الكويت، خالد شيخ محمد، والأمن الأميركي يعلم أين كان يقيم خالد شيخ بأحد مزارع قطر، تحت الرعاية الرسمية.

واختتم مقاله قائلا: حقاً، يسري على كلام الوزير القطري المثل العربي «رمتني بدائها وانسلّت».

روابط ذات صلة

الجوازات: عدم تجديد «هوية مقيم» قبل انتهائها يعرض صاحبها للعقوبات التي تصل للإبعاد

الجوازات: عدم تجديد «هوية مقيم» قبل انتهائها يعرض صاحبها للعقوبات التي تصل للإبعاد
الذهب يهبط من ذروة 14 شهرا مع تراجع الطلب على أصول الملاذ الآمن

الذهب يهبط من ذروة 14 شهرا مع تراجع الطلب على أصول الملاذ الآمن
بدء القبول بكلية الأمير سلطان الصناعية الخميس القادم

بدء القبول بكلية الأمير سلطان الصناعية الخميس القادم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*