تطورات جديدة في واقعة حرق سيارة “سلمى”.. وتوقعات بحسم الملف خلال هذا التوقيت

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المناطق_مكة

تواصل المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، النظر في قضية حرق سيارة سلمى أمام منزلها في محافظة الجموم، في 14 من شوال الجاري، في ظل توقعات بحسم الملف وإسدال الستار، وذلك في أعقاب تأجيل جلسة 9 رمضان الماضي، لحين وصول تقديرات التعويضات التي طلبتها المحكمة من لجنة الخبراء.
وقال كمال الشريف محامي سلمى، إن موكلته طلبت طلبين الأول تشديد العقوبة على المتسببين في حرق السيارة، والثاني التعويض لما تسبب لها من أضرار في سيارته وسيارة والدها.

وأضاف أن القضية متوقفة على تقدير التعويضات للبت في القضية في الحق العام والخاص.

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