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الذهب يهبط من ذروة 14 شهرا مع تراجع الطلب على أصول الملاذ الآمن

الذهب يهبط من ذروة 14 شهرا مع تراجع الطلب على أصول الملاذ الآمن
http://almnatiq.net/?p=739011
المناطق_وكالات

تراجعت أسعار الذهب من ذروة 14 شهرا، اليوم، بعد أن تسبب اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك على تفادي حرب تجارية في تقلص الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا.

وبحلول الساعة 0530 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1328.08 دولار للأوقية. وفي الجلسة السابقة، بلغ المعدن أعلى مستوياته منذ 19 أبريل 2018 عند 1348.08 دولار للأوقية.

وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1% إلى 1332.20دولار للأوقية.

وأبرمت الولايات المتحدة والمكسيك اتفاقا يوم الجمعة لتفادي حرب تجارية، مع موافقة المكسيك على أن توسع سريعا برنامج لجوء مثير للجدل وتنشر قوة أمنية لكبح تدفق المهاجرين غير الشرعيين من أمريكا الوسطى.

كما دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الاتفاق مع المكسيك في مواجهة انتقادات بعدم وجود التزامات جديدة كبرى لوقف تدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة، وقال يوم الأحد إنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل قريبا.

وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية والأسهم الآسيوية، اليوم، بعد أن تخلت الولايات المتحدة عن تهديدها بفرض رسوم جمركية على المكسيك في اتفاق لمكافحة الهجرة غير الشرعية من أمريكا الوسطي، وفي الوقت الذي عززت فيه بيانات ضعيفة للوظائف الأمريكية الآمال في خفض أمريكي لأسعار الفائدة.

وسيتطلع المستثمرون حاليا لأي تطورات في التجارة بين الصين والولايات المتحدة، في الوقت الذي تسببت فيه طول مدة النزاع بين البلدين في كبح التفاؤل في الأسواق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.3% إلى 14.79 دولار للأوقية.

واستقر البلاتين عند 806.28 دولار للأوقية، بينما هبط البلاديوم 0.3% إلى 1353.55 دولار للأوقية.

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