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مشاورات سعودية روسية بشأن اتفاق الإنتاج العالمي

مشاورات سعودية روسية بشأن اتفاق الإنتاج العالمي
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المناطق_الرياض

قال وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح الاثنين أنه ربما يجري المزيد من النقاش مع وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك بشأن موقفهما من اتفاق الإنتاج العالمي في قمة مجموعة العشرين في اليابان هذا الشهر.

وقال الفالح: إن روسيا هي الدولة الوحيدة الباقية التي لم تتخذ بعد قرارا بشأن تمديد اتفاق أوبك+ حتى نهاية 2019.

وأكد إن أرامكو السعودية ترغب في توقيع اتفاق مع نوفاك بشأن مشروع الغاز الطبيعي المسال-2 بالقطب الشمالي، وإنه يأمل في أن توافق نوفاتك على عرض أرامكو.

واكد إن الاستثمارات في مشاريع أو حقوق ملكية بشركة سيبور الروسية للبتروكيماويات قد تهم المملكة وإن أرامكو السعودية تدرس أيضا مشاريع الغاز الطبيعي المسال لروسنفت وجازبرو.

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