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مدير جامعة القصيم‎: الجامعة تخطو بعزيمة منسوبيها نحو تحقيق رؤية المملكة

مدير جامعة القصيم‎: الجامعة تخطو بعزيمة منسوبيها نحو تحقيق رؤية المملكة
http://almnatiq.net/?p=739021
المناطق_بريدة

رفع معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود مدير جامعة القصيم، التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – وكذلك لسمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه، خلال حفل المعايدة الذي أقامته الجامعة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك،  صباح يوم أمس الأحد بمقر الجامعة الرئيسي بالمليداء، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، حيث تم خلال الحفل تبادل التهاني بهذه المناسبة.

وأكد “الداود” خلال كلمته التي ألقاها في هذه المناسبة على أن مثل هذه اللقاءات تعزز التواصل بين منسوبي الجامعة، مقدمًا الشكر للجميع على ما قدموه خلال العام الماضي من جهود إدارية وتعليمية وأكاديمية وفنية، وتنفيذ جميع الأعمال التي أوكلت إليهم بكل إخلاص وإتقان، فكانت ولله الحمد الجامعة حاضرة دائمًا، وتميزت على كافة المستويات في عدد من المجالات والمؤتمرات والندوات والمناشط العلمية.

‏‎وأشار “الداود” إلى أن هذه الإنجازات التي تميزت بها الجامعة ساهمت في أن تستمر في المرتبة الثانية من حيث عدد البرامج الأكاديمية التي تم اعتمادها، قائلًا: “إن هذا بلا شك يعطينا ثقة بأنفسنا ويمنحنا دعم نفسي ومعنوي لأن نقدم أكثر مما قدمنا، ونحن لازلنا في الخطوات الأولى والجميع يستشعر المسؤولية، فجامعتنا الفتية التي هي من أكبر الجامعات السعودية من حيث عدد الكليات – ولله الحمد – بهمة الرجال المخلصين لوطنهم وقيادتهم والمحبين لجامعتهم، كما أن الجامعة حاليًا تخطو خطوات جيدة بعزيمة منسوبيها الذين يعملون كفريق واحد لتحقيق رؤية المملكة، وما يتطلع إليه سمو أمير المنطقة ونائبه، وأهالي المنطقة ومنسوبي الجامعة”.

‏‎واختتم مدير الجامعة كلمته بتجديد التهنئة بهذا العيد، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يعين الجميع ويوفقهم وأن يبدأ العام الجديد بهمة ونشاط وإنجاز وتميز، لتقدم فيه الجامعة أكثر مما قدمته في الفترة السابقة وأن يجعلها إجازة سعيدة للطلاب والطالبات.  

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