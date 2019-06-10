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مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك يقلد عدد من الضباط رتبهم الجديدة

مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك يقلد عدد من الضباط رتبهم الجديدة
http://almnatiq.net/?p=739024
المناطق_تبوك
قلّد مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك العميد مهندس احمد بن محمد الشهراني بمكتبه صباح هذا اليوم الاثنين عدد من الضباط رتبتهم الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بترقيتهم وهم :
العميد ناصر بن عبدالله القويزاني ، العقيد سليمان بن سليم العطوي
وقد هنأ العميد” الشهراني” الضباط المترقين بهذه الترقية، متمنياً لهم التوفيق والسداد في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.
من جهته عبر العميد القويزاني والعقيد العطوي عن فخرهم واعتزازهم بهذه الثقة الغالية، سائلين الله العلي القدير بأن تكون هذه الترقية حافزاً لهم على تقديم المزيد من العطاء .

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