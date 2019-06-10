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“حساب المواطن”: 2.5 مليار ريال لمستفيدي الدفعة التاسعة عشرة

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“حساب المواطن”: 2.5 مليار ريال لمستفيدي الدفعة التاسعة عشرة

“حساب المواطن”: 2.5 مليار ريال لمستفيدي الدفعة التاسعة عشرة
http://almnatiq.net/?p=739038
المناطق - الرياض

أودع اليوم برنامج حساب المواطن 2.5 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة التاسعة عشرة لشهر يونيو من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 9.2 مليون ريال، وقد بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في هذه الدفعة 83% متخطيًا عددهم حاجز الـ 12.4 مليون مستفيد وتابع، فيما بلغ إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية أكثر من 45 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لتسعة عشرة دفعة أكثر من 342 مليون ريال.

          وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني بأن 44% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1000 ريال للأسرة الواحدة، مبينًا بأن أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.6 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في دفعة شهر يونيو أكثر من 1.4 مليون مستفيد.

          وأشار المتحدث الرسمي بأن البرنامج يوفر امكانية معرفة مبلغ الدعم المتوقع الحصول عليه، وذلك باستخدام الحاسبة التقديرية للدعم من خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، وبأن المستفيد من البرنامج يمكنه تغيير حسابه البنكي من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية والذهاب الى صفحة “تفاصيل الطلب” ثم “بيانات الحساب البنكي” ومن ثم تغيير رقم الايبان.

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