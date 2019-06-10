أمير الجوف يشرف حفل معايدة الإمارة

الجوف - عبدالعزيز الحموان

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، اليوم بصالة الاستقبال بديوان الإمارة، مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الإمارة، الذين تشرفوا بالسلام على سموه، وتبادل معهم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك خلال حفل المعايدة الذي أقامته الإمارة.

وحث سمو أمير منطقة الجوف الجميع على بذل مزيداً من الجهود، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، داعياً الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة على بلادنا بالخير والبركات.

حضر حفل المعايدة وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبد الله آل سلطان، والمستشار الخاص لسمو أمير منطقة الجوف الدكتور أحمد بن محمد السناني، ووكلاء الإمارة المساعدين.

كما استقبل سموه بمكتبه بالإمارة اليوم، مديرة القسم النسائي بالإمارة واجد الرويلي ومنسوبات الأقسام النسائية بمناسبة عيد الفطر المبارك.