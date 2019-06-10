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الأرصاد تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة تبوك

الأرصاد تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=739049
المناطق - تبوك

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظات، البدع، وتيماء، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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