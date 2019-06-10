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“الأرصاد” تنبه من أمطار غزيرة على منطقة عسير

“الأرصاد” تنبه من أمطار غزيرة على منطقة عسير
http://almnatiq.net/?p=739052
المناطق - أبها

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على بعض مدن ومحافظات منطقة عسير، مصحوبة بزخات البرد ورياح نشطة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط، وأحد رفيدة، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، ورجال المع، وسراة عبيده، وظهران الجنوب، و محايل.

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