الأمير سعود بن نايف يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة الشرقية بمناسبة التعيين

المناطق - الدمام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الاثنين اللواء علي بن عبدربه البلوي قائد حرس الحدود في المنطقة الشرقية سابقاً، والعميد علي بن مرعي القحطاني بمناسبة تعيينه قائداً لحرس الحدود في المنطقة.

وقدم سموه الشكر للواء البلوي على ما قدمه من جهود خلال فترة عمله السابقة، متمنيا له دوام الصحة والعافية.

كما هنأ سموه العميد القحطاني بمناسبة التعيين، متمنياً له ولكافة منسوبي القطاع التوفيق لخدمة الدين والوطن، مؤكداً سموه على أهمية مضاعفة الجهود والمتابعة المستمرة للحفاظ على أمن واستقرار البلاد، سائلاً سموه الله العلى القدير أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار .