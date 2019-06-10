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وزير الطاقة : بوتين سيزور المملكة في أكتوبر 2019
http://almnatiq.net/?p=739060
المناطق - وكالات

قالت وكالة سبوتنك الروسية أن معالي وزير الطاقة الأستاذ خالد الفالح ورئيس الجانب السعودي في الجنة الحكومية الروسية السعودية المشتركة أعلن أن المملكة تنتظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اكتوبر 2019، وتأمل ان تعطي هذه الزيارة دفعة لتطوير العلاقات بين البلدين.
وقال الفالح خلال اجتماع اللجنة: ” نتوقع أن تحصل علاقاتنا على قوة دفع أكبر عندما يزور الرئيس فلاديمير بوتين المملكة العربية السعودية، الزيارة المقررة في أكتوبر من هذا العام”.

وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن الفالح، الذي يزور موسكو لإجراء محادثات مع نظيره الروسي، قال إن شركات سعودية تدرس المشاركة في مشروع ميثانول في شرق روسيا.

وذكرت وكالة تاس للأنباء اليوم الاثنين أن وزير الطاقة خالد الفالح قال إن روسيا هي مُصدر النفط الوحيد الباقي الذي لم يتخذ قرارا بعد بشأن الحاجة إلى تمديد اتفاق الإنتاج العالمي بين أوبك وحلفائها حتى نهاية العام.

ووفقا لـ “رويترز” كما قال الفالح من موسكو اليوم الاثنين إنه ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك ربما يكون لديهما فرصة أخيرة لبحث الاتفاق هذا الشهر في اجتماع مجموعة العشرين في اليابان قبل أن تعقد أوبك وحلفاؤها اجتماعا بشأن سياسة الإنتاج في فيينا.

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