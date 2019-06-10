أرامكو السعودية تعرض شراء حصة بمشروع غاز مسال بالقطب الشمالي

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ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الاثنين أن معالي وزير الطاقة “خالد الفالح” قال إن شركة أرامكو السعودية عرضت الانضمام إلى شركة “نوفاتك” الروسية المنتجة للغاز في مشروع الغاز الطبيعي المسال-2 بالقطب الشمالي، وإنه يأمل في أن توافق نوفاتك على عرض أرامكو.

وصرح الفالح في مقابلة مع تاس وفقاً لرويترز أن أرامكو تدرس أيضا مشاريع الغاز الطبيعي المسال لشركتي الطاقة الروسيتين العملاقتين “روسنفت” و”جازبروم” وإنها قد تكون مهتمة بالاستثمار في شركة “سيبور” الروسية للبتروكيماويات.