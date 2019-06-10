المهندس خالد الحامد رئيسا لشركة ساسرف بمدينة الجبيل الصناعية

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وافق مجلس إدارة شركة مصفاة أرامكو السعودية شل “ساسرف” على تعيين المهندس خالد بن عبدالعزيز الحامد رئيسا للشركة اعتباراً من يوم السبت 1 يونيو 2019 م ، خلفاً للمهندس حسين بن علي القحطاني.

تمتد خبرة المهندس الحامد لأكثر من ثلاثين عاما في شركة أرامكو السعودية. كما شغل المهندس الحامد عدة مناصب قيادية كان آخرها مدير التشغيل في مصفاة رأس تنورة. كذلك يشغل المهندس الحامد حاليًا منصب عضو مجلس إدارة في شركة لوبريف.

هذا وقد وجه مجلس إدارة شركة ساسرف شكره وتقديره للمهندس حسين القحطاني على الجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الشركة. كما تمنى مجلس الإدارة التوفيق والسداد للمهندس خالد الحامد في مهمته الجديدة.

وتعد مصفاة ساسرف شركة مملوكة لشركة أرامكو السعودية، حيث تبلغ السعة الإنتاجية للمصفاة 305,000 برميل يوميا وتقع في مدينة الجبيل الصناعية.