فريق نوافذ يعايد نزيلات مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض

الرياض - فلاج الشعيفاني

ضمن المبادرات التي يقدمها فريق نوافذ التطوعي للمجتمع نفذ الفريق ( قسم الفتيات ) صباح يوم الأحد برنامج معايدة بعنوان “عيد ماضينا ” لنزيلات مجمع الأمل للصحة النفسية

حيث بدأ البرنامج بأهازيج العيد وعدد من الفقرات الثقافية والترفيهية والإنشادية والمسابقات والألعاب المختلفة وتقديم الهدايا والعيديات على نزيلات المجمع.

وعبّر الأستاذ / محمد السبيعي ” رئيس المشاركة المجتمعية بمجمع الأمل للصحة النفسية”

بشكر إدارة فريق نوافذ لما يبذلون من جهود مجتمعية وتطوعية تساهم في خدمة المجتمع من خلال برامجهم الهادفة ومبادراتهم الإيجابية.

من جانبه أعربت الأستاذة / هدى الدهلي “مشرفة البرامج والأنشطة بفريق نوافذ”

عن شكرها لإدارة مجمع الأمل على التنسيق والحفاوة وجميل الإستقبال والتكريم والآهداء وفتح المجال للفرق التطوعية لتقديم الشراكات المجتمعية التي تصب في صالح النزيل.