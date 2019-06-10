أمانة منطقة عسير تحاصر المعتدين بإزالة أكثر من مليون م2 خلال الشهر الماضي

المناطق - أبها

قامت أمانة منطقة عسير و بلدياتها التابعة لها خلال الشهر الماضي بشن حملة موسعة لمحاصرة المعتدين حيث سجلت الحملة إزالة أكثر من مليون م2 لتعديات على أراض حكومية ، و شملت الحملة كافة مدن و محافظات و مراكز منطقة عسير.

و أوضح امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن أمانة عسير قد أزالت تعديات بمساحة تزيد على مليون م2 من الإحداثات على مواقع مختلفة لأراض حكومية في مواقع متفرقة من منطقة عسير ، و ذلك في إطار الحملات التي تشنها الأمانة و بلدياتها التابعة لمواجهة أي اعتداءات على الممتلكات العامة.

وأشار الحميدي إلى أن الحملات التي شنتها أمانة عسير و بلدياتها التابعة لها شملت كافة مدن و محافظات و مراكز المنطقة .

منبها الى ان تلك الحملات جاءت بدعم من وزارة الشؤون البلدية والقروية .

فيما بين الحميدي بأن فرق الرقابة بالأمانة و البلديات التابعة لها تقوم بجولات مستمرة للتأكد من الإنشاءات السكنية والتجارية الجاري تنفيذها والاطلاع على المستمسكات الشرعية وتراخيص البناء النظامية وفي حال رصد أي تعد على الأراضي الحكومية يتم إزالتها بشكل فوري تطبيقا للتوجيهات الصادرة بهذا الشأن وتعاميم إمارة منطقة عسير و وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تنص على سرعة التعامل مع كافة الإحداثيات والتعديات غير النظامية مع تطبيق الأنظمة بحق المخالفين.

مؤكدا بأن الأمانة تعمل حاليا على إيجاد قاعدة بيانات متكاملة لتحديد المواقع التي تمت ازالتها للعمل على استغلالها كمواقع لتخدم جميع السكان حتى لا تتحول تلك التعديات إلى أمر واقع يصعب التعامل معه مستقبلا .

وكانت أمانة عسير قد كشفت في وقت سابق عن إزالة تعديات طالت أكثر من 5 ملايين م2 من الأراضي الحكومية في عدد من مدن و محافظات منطقة عسير ، لتؤكد بذلك بأن أمانة عسير و بلدياتها التابعة لها ماضية في تطبيق اقسى العقوبات البلدية بحق المعتدين عبر محاصرة التعديات التي أحدثها المخالفون على الأراضي الحكومية وسيتم التعامل بحزم اتجاهها وفقا للأنظمة والتعليمات، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.