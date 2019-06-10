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الأمير خالد الفيصل يستقبل أعضاء اللجنة الأمنية المشاركين في تنفيذ الخطة الأمنية خلال فترة انعقاد قمم مكة أواخر رمضان الماضي

الأمير خالد الفيصل يستقبل أعضاء اللجنة الأمنية المشاركين في تنفيذ الخطة الأمنية خلال فترة انعقاد قمم مكة أواخر رمضان الماضي

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الأمير خالد الفيصل يستقبل أعضاء اللجنة الأمنية المشاركين في تنفيذ الخطة الأمنية خلال فترة انعقاد قمم مكة أواخر رمضان الماضي

الأمير خالد الفيصل يستقبل أعضاء اللجنة الأمنية المشاركين في تنفيذ الخطة الأمنية خلال فترة انعقاد قمم مكة أواخر رمضان الماضي
http://almnatiq.net/?p=739099
المناطق - جدة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، أعضاء اللجنة الأمنية المشاركين في تنفيذ الخطة الأمنية خلال فترة انعقاد القمم الثلاث الخليجية، العربية والإسلامية بالعاصمة المقدسة أواخر رمضان الماضي.
وقدّم الأمير خالد الفيصل شكره وتقديره لكافة القطاعات الأمنية المشاركة في تنفيذ الخطة، مؤكداً سموه أن ما قاموا به من جهود وأعمال وما نتج عن ذلك من نجاحات عكس الصورة الإيجابية عن الإنسان السعودي.
ولفت أمير منطقة مكة المكرمة، إلى أن الأعمال التي نفذها رجال الأمن في مختلف القطاعات خلال العشر الأواخر من شهر رمضان وخصوصاً إدارة الحشود، مصدر فخر واعتزاز لكافة أبناء الوطن، مضيفاً أنهم – بفضل الله – استطاعوا التعامل باقتدار مع مختلف الجنسيات والثقافات وهذا ما يميز رجل الأمن السعودي الذي يتحلى بالأخلاق والروح الإسلامية والشهامة العربية.
من جهتهم عبّر قادة القطاعات الأمنية المشاركين في تنفيذ الخطة عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنه العليا لقمم مكة على متابعته الدائمة والتي كان لها بالغ الأثر بعد توفيق الله في نجاح المهام الموكلة إليهم.

 

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