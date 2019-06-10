احدث الأخبار

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لأسرة وذوي الشهيد “جاري”
أبرز المواد
 الأمير خالد الفيصل يستقبل أعضاء اللجنة الأمنية المشاركين في تنفيذ الخطة الأمنية خلال فترة انعقاد قمم مكة أواخر رمضان الماضي
أبرز المواد
 أمانة منطقة عسير تحاصر المعتدين بإزالة أكثر من مليون م2 خلال الشهر الماضي
منطقة عسير
 أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل قائد قوة عرعر
أبرز المواد
 بدء القبول الإلكتروني الموحد في جامعات الرياض وكليات التقنية في 14 شوال للطلاب و 16 شوال للطالبات
أبرز المواد
 الأمير منصور بن متعب ينقل تعازي خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد للقيادة الكويتية في وفاة والدة رئيس مجلس الوزراء الكويتي
أبرز المواد
 فريق نوافذ يعايد نزيلات مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض
منطقة الرياض
 “العقاري” يودع 868 مليون ريال لمستفيدي القرض المدعوم خلال شهر مايو الماضي
أبرز المواد
 المهندس خالد الحامد رئيسا لشركة ساسرف بمدينة الجبيل الصناعية
المنطقة الشرقية
 “مأرز الخير” تعايد منسوبيها
منطقة المدينة المنورة
 “هيئة الاتصالات” تطالب المستخدمين بالتواصل مع مقدم الخدمة قبل تفعيل خدمة التجوال الدولي
أبرز المواد
 أرامكو السعودية تعرض شراء حصة بمشروع غاز مسال بالقطب الشمالي
أبرز المواد
نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لأسرة وذوي الشهيد “جاري”

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لأسرة وذوي الشهيد “جاري”

أبرز المواد
الأمير خالد الفيصل يستقبل أعضاء اللجنة الأمنية المشاركين في تنفيذ الخطة الأمنية خلال فترة انعقاد قمم مكة أواخر رمضان الماضي

الأمير خالد الفيصل يستقبل أعضاء اللجنة الأمنية المشاركين في تنفيذ الخطة الأمنية خلال فترة انعقاد قمم مكة أواخر رمضان الماضي

أبرز المواد
أمانة منطقة عسير تحاصر المعتدين بإزالة أكثر من مليون م2 خلال الشهر الماضي

أمانة منطقة عسير تحاصر المعتدين بإزالة أكثر من مليون م2 خلال الشهر الماضي

منطقة عسير
أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل قائد قوة عرعر

أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل قائد قوة عرعر

أبرز المواد

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لأسرة وذوي الشهيد “جاري”

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لأسرة وذوي الشهيد “جاري”
http://almnatiq.net/?p=739104
جازان - فضة عطيف
نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزير أمير منطقة جازان لأسرة وذوي الشهيد وكيل رقيب احمد بن عبده يحيى جاري ، أحد منسوبي حرس الحدود الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان .
وعبّر سموه عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد ، سائلاَ الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته ، ‪منوها بما يسطره أبطال حرس الحدود والقطاعات العسكرية كافة من بطولات للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم ، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم الوطنية ، مؤكداً أن الوطن لن ينسى تضحياتهم العظيمة. .
‬من جانبهم عبر أسرة وذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة ، ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لتعزيتهم ، مؤكدين أنهم جميعًا فداء للدين والوطن ، سائلين المولى عز وجل أن يديم الأمن والاستقرار لبلادنا المباركة في ظل قيادتنا الرشيدة.

روابط ذات صلة

الأمير خالد الفيصل يستقبل أعضاء اللجنة الأمنية المشاركين في تنفيذ الخطة الأمنية خلال فترة انعقاد قمم مكة أواخر رمضان الماضي

الأمير خالد الفيصل يستقبل أعضاء اللجنة الأمنية المشاركين في تنفيذ الخطة الأمنية خلال فترة انعقاد قمم مكة أواخر رمضان الماضي
أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل قائد قوة عرعر

أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل قائد قوة عرعر
بدء القبول الإلكتروني الموحد في جامعات الرياض وكليات التقنية في 14 شوال للطلاب و 16 شوال للطالبات

بدء القبول الإلكتروني الموحد في جامعات الرياض وكليات التقنية في 14 شوال للطلاب و 16 شوال للطالبات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*