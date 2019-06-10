نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لأسرة وذوي الشهيد “جاري”

جازان - فضة عطيف

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزير أمير منطقة جازان لأسرة وذوي الشهيد وكيل رقيب احمد بن عبده يحيى جاري ، أحد منسوبي حرس الحدود الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان .

وعبّر سموه عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد ، سائلاَ الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته ، ‪منوها بما يسطره أبطال حرس الحدود والقطاعات العسكرية كافة من بطولات للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم ، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم الوطنية ، مؤكداً أن الوطن لن ينسى تضحياتهم العظيمة. .

‬من جانبهم عبر أسرة وذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة ، ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لتعزيتهم ، مؤكدين أنهم جميعًا فداء للدين والوطن ، سائلين المولى عز وجل أن يديم الأمن والاستقرار لبلادنا المباركة في ظل قيادتنا الرشيدة.