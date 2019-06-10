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عميد إسرائيلي: قطر وإيران تساعدنا وحماس حزام أمان لإسرائيل

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عميد إسرائيلي: قطر وإيران تساعدنا وحماس حزام أمان لإسرائيل

عميد إسرائيلي: قطر وإيران تساعدنا وحماس حزام أمان لإسرائيل
http://almnatiq.net/?p=739107
المناطق - الرياض
كشفت إحدى القنوات الإسرائيلية خلال حوار مع أحد عمداء جيش الاحتلال الإسرائيلي المتقاعدين الذي لم يتسنى “للمناطق” التعرف عليه أن إسرائيل تمتلك علاقات متينة مع النظامين القطري والإيراني.
وكشف المقطع الذي تأكدت صحيفة “المناطق” من صحة ترجمته بعد عرضه على مختص باللغة العربية، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي سمحت لقطر بإدخال المال القطري للجماعات الفلسطينية وعلى رأسها حركة “حماس” حيث أكد العميد الإسرائيلي أن قطر جعلت كل الجماعات في فلسطين تابعة وصديقة للاحتلال.
وتابع العميد الإسرائيلي بقوله إن دولته هي من صنعت الإرهابي “يوسف القرضاوي” وتقدم له راتباً شهرياً مقداره “2” مليون دولار.
وكشف العميد أن حركة حماس تعتبر حزام دفاع عن الأمن الإسرائيلي، وتابع أن جميع أسلحة الجماعات الإسلامية موجهة نحو أوطانها.
وأكد العميد الإسرائيلي في هذا اللقاء أن قناة الجزيرة كانت ذراعاً إعلامياً مميزاً بدعم تلك الجماعات لمصلحة الاحتلال الإسرائيلي، وأردف نحن وقطر من صنعنا تلك الجماعات لصالح الاحتلال.
وقال العميد أن قطر استطاعت أن تزرع عملاء لإسرائيل في غزة، وكشف أن دولته تقوم بشن غارات على غزه لإيهام الرأي العام، بينما قطر تدخل المال لحماس.
وأكد أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تعيش حالة من التعايش الجيد مع إيران وتمتلك علاقات جدية معها، وختم حديثه بقوله إن حماس هي حزام أمن لإسرائيل.

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