أمير جازان يقلد مدير شرطة المنطقة رتبته الجديدة “لواء”

جازان - فضة عطيف

قلد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بديوان الإمارة اليوم ، مدير شرطة منطقة جازان العميد عبدالله بن مسفر الزهيري رتبته الجديدة “لواء” عقب صدور الأمر السامي الكريم بذلك .

وتمنى سموه ، للواء الزهيري المزيد من التوفيق والسداد لخدمة الدين والوطن، حاثاً سموه الجميع على بذل المزيد من الجهد والتفاني في أداء العمل.

من جهته عبر مدير الشرطة اللواء عبدالله الزهيري ، عن خالص شكره للقيادة الرشيدة -حفظهم الله- ، ولسمو وزير الداخلية وسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على هذه الثقة ، سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على خدمة دينه ووطنه.