احدث الأخبار

أمير جازان يقلد مدير شرطة المنطقة رتبته الجديدة “لواء”
أبرز المواد
 عميد إسرائيلي: قطر وإيران تساعدنا وحماس حزام أمان لإسرائيل
أبرز المواد
 نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لأسرة وذوي الشهيد “جاري”
أبرز المواد
 الأمير خالد الفيصل يستقبل أعضاء اللجنة الأمنية المشاركين في تنفيذ الخطة الأمنية خلال فترة انعقاد قمم مكة أواخر رمضان الماضي
أبرز المواد
 أمانة منطقة عسير تحاصر المعتدين بإزالة أكثر من مليون م2 خلال الشهر الماضي
منطقة عسير
 أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل قائد قوة عرعر
أبرز المواد
 بدء القبول الإلكتروني الموحد في جامعات الرياض وكليات التقنية في 14 شوال للطلاب و 16 شوال للطالبات
أبرز المواد
 الأمير منصور بن متعب ينقل تعازي خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد للقيادة الكويتية في وفاة والدة رئيس مجلس الوزراء الكويتي
أبرز المواد
 فريق نوافذ يعايد نزيلات مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض
منطقة الرياض
 “العقاري” يودع 868 مليون ريال لمستفيدي القرض المدعوم خلال شهر مايو الماضي
أبرز المواد
 المهندس خالد الحامد رئيسا لشركة ساسرف بمدينة الجبيل الصناعية
المنطقة الشرقية
 “مأرز الخير” تعايد منسوبيها
منطقة المدينة المنورة
أمير جازان يقلد مدير شرطة المنطقة رتبته الجديدة “لواء”

أمير جازان يقلد مدير شرطة المنطقة رتبته الجديدة “لواء”

أبرز المواد
عميد إسرائيلي: قطر وإيران تساعدنا وحماس حزام أمان لإسرائيل

عميد إسرائيلي: قطر وإيران تساعدنا وحماس حزام أمان لإسرائيل

أبرز المواد
نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لأسرة وذوي الشهيد “جاري”

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لأسرة وذوي الشهيد “جاري”

أبرز المواد
الأمير خالد الفيصل يستقبل أعضاء اللجنة الأمنية المشاركين في تنفيذ الخطة الأمنية خلال فترة انعقاد قمم مكة أواخر رمضان الماضي

الأمير خالد الفيصل يستقبل أعضاء اللجنة الأمنية المشاركين في تنفيذ الخطة الأمنية خلال فترة انعقاد قمم مكة أواخر رمضان الماضي

أبرز المواد

أمير جازان يقلد مدير شرطة المنطقة رتبته الجديدة “لواء”

أمير جازان يقلد مدير شرطة المنطقة رتبته الجديدة “لواء”
http://almnatiq.net/?p=739111
جازان - فضة عطيف

قلد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بديوان الإمارة اليوم ، مدير شرطة منطقة جازان العميد عبدالله بن مسفر الزهيري رتبته الجديدة “لواء” عقب صدور الأمر السامي الكريم بذلك .
وتمنى سموه ، للواء الزهيري المزيد من التوفيق والسداد لخدمة الدين والوطن، حاثاً سموه الجميع على بذل المزيد من الجهد والتفاني في أداء العمل.

من جهته عبر مدير الشرطة اللواء عبدالله الزهيري ، عن خالص شكره للقيادة الرشيدة -حفظهم الله- ، ولسمو وزير الداخلية وسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على هذه الثقة ، سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على خدمة دينه ووطنه.

روابط ذات صلة

عميد إسرائيلي: قطر وإيران تساعدنا وحماس حزام أمان لإسرائيل

عميد إسرائيلي: قطر وإيران تساعدنا وحماس حزام أمان لإسرائيل
نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لأسرة وذوي الشهيد “جاري”

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لأسرة وذوي الشهيد “جاري”
الأمير خالد الفيصل يستقبل أعضاء اللجنة الأمنية المشاركين في تنفيذ الخطة الأمنية خلال فترة انعقاد قمم مكة أواخر رمضان الماضي

الأمير خالد الفيصل يستقبل أعضاء اللجنة الأمنية المشاركين في تنفيذ الخطة الأمنية خلال فترة انعقاد قمم مكة أواخر رمضان الماضي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*