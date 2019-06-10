احدث الأخبار

أمير منطقة مكة المكرمة يُقلد عدداً من الضُبّاط رُتبهم الجديدة
أبرز المواد
 مصادرة ١٦٦ كيلو حلويات منتهية الصلاحيه في طريف
منطقة الحدود الشمالية
 الأمير فيصل بن بندر يستقبل مدير عام الدفاع المدني وعدداً من كبار الضباط
أبرز المواد
 أمير الرياض يستقبل عددًا من المهنئين بعيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 إعلان نتائج القبول المبدئي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (49)
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة
أبرز المواد
 فتاة سعودية تدشن مغسلة ملابس بعناصر نسائية ويقدمن “خدمات مميزة”
منطقة الرياض
 أمير منطقة تبوك يقلد مدير جوازات المنطقة رتبتة الجديدة
أبرز المواد
 أمير منطقة تبوك يستقبل وكلاء إمارة المنطقة ومديري الأقسام وموظفي الإمارة
أبرز المواد
 أمير منطقة تبوك يستقبل قائد المنطقة الشمالية الغربيه وقائد قاعده الملك فيصل الجويه
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يدشن الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بالعيدابي
أبرز المواد
 الأمير محمد بن ناصر يستقبل قائد قوة جازان وعددا من ضباط القوات المسلحة
أبرز المواد
أمير منطقة مكة المكرمة يُقلد عدداً من الضُبّاط رُتبهم الجديدة

أمير منطقة مكة المكرمة يُقلد عدداً من الضُبّاط رُتبهم الجديدة

أبرز المواد
مصادرة ١٦٦ كيلو حلويات منتهية الصلاحيه في طريف

مصادرة ١٦٦ كيلو حلويات منتهية الصلاحيه في طريف

منطقة الحدود الشمالية
الأمير فيصل بن بندر يستقبل مدير عام الدفاع المدني وعدداً من كبار الضباط

الأمير فيصل بن بندر يستقبل مدير عام الدفاع المدني وعدداً من كبار الضباط

أبرز المواد
أمير الرياض يستقبل عددًا من المهنئين بعيد الفطر المبارك

أمير الرياض يستقبل عددًا من المهنئين بعيد الفطر المبارك

أبرز المواد

أمير منطقة مكة المكرمة يُقلد عدداً من الضُبّاط رُتبهم الجديدة

أمير منطقة مكة المكرمة يُقلد عدداً من الضُبّاط رُتبهم الجديدة
http://almnatiq.net/?p=739148
المناطق - جدة

قلّد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، الرتب الجديدة لعددِ من الضباط في مختلف القطاعات الأمنية بالمنطقة.
وهنأ أمير منطقة مكة المكرمة الضباط المترقين سائلاً الله لهم التوفيق والنجاح وهم، اللواء محمد الوذيناني مساعد مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، واللواء عايض البقمي مساعد مدير شرطة العاصمة المقدسة، واللواء عابد الحارثي مدير جوازات منطقة مكة المكرمة، والعميد جمعان الزهراني مدير إدارة الضبط الإداري سكرتير اللجنة الأمنية الدائمة، والعميد وليد السديس قائد أمن الإمارة بجدة.
من جهتهم عبّر الضباط المترقين عن شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة مؤكدين أنها ستكون بإذن الله عوناً لهم لخدمة الدين والوطن وقيادته.

 

روابط ذات صلة

الأمير فيصل بن بندر يستقبل مدير عام الدفاع المدني وعدداً من كبار الضباط

الأمير فيصل بن بندر يستقبل مدير عام الدفاع المدني وعدداً من كبار الضباط
أمير الرياض يستقبل عددًا من المهنئين بعيد الفطر المبارك

أمير الرياض يستقبل عددًا من المهنئين بعيد الفطر المبارك
إعلان نتائج القبول المبدئي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (49)

إعلان نتائج القبول المبدئي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (49)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*