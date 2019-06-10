أمير منطقة مكة المكرمة يُقلد عدداً من الضُبّاط رُتبهم الجديدة

المناطق - جدة

قلّد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، الرتب الجديدة لعددِ من الضباط في مختلف القطاعات الأمنية بالمنطقة.

وهنأ أمير منطقة مكة المكرمة الضباط المترقين سائلاً الله لهم التوفيق والنجاح وهم، اللواء محمد الوذيناني مساعد مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، واللواء عايض البقمي مساعد مدير شرطة العاصمة المقدسة، واللواء عابد الحارثي مدير جوازات منطقة مكة المكرمة، والعميد جمعان الزهراني مدير إدارة الضبط الإداري سكرتير اللجنة الأمنية الدائمة، والعميد وليد السديس قائد أمن الإمارة بجدة.

من جهتهم عبّر الضباط المترقين عن شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة مؤكدين أنها ستكون بإذن الله عوناً لهم لخدمة الدين والوطن وقيادته.