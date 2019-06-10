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أمير القصيم يقلد مدير شرطة المنطقة رتبته الجديدة

أمير القصيم يقلد مدير شرطة المنطقة رتبته الجديدة
http://almnatiq.net/?p=739167
المناطق - بريدة

قلد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر الإمارة بمدينة بريدة اليوم اللواء علي بن حسن بن مرضي مدير شرطة منطقة القصيم رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة لواء، مهنئاً سموه اللواء بن مرضي ومتمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله.

وعبر اللواء بن مرضي عن شكره وتقديره للقيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، ولسمو وزير الداخلية، ولسمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه على هذه الثقة، مؤكداً أن الترقية ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد، بما يحقق الآمال والتطلعات، سائلاً الله تعالى أن يعينه على خدمة الدين ثم المليك والوطن.

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