الأمير سعود بن نايف يقلد مساعد مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية رتبته الجديدة

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قلّد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بالإمارة اليوم الاثنين اللواء عبدالله بن معتق أبو مارقة القحطاني مساعد مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة لواء، مهنئاً سموه اللواء القحطاني ومتمنياً له التوفيق.

وعبر اللواء أبو مارقة عن شكره وتقديره للقيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحفظهم الله، ولسمو وزير الداخلية، ولسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على هذه الثقة سائلاً الله أن يعينه على خدمة الدين ثم المليك والوطن