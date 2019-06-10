أمير منطقة القصيم يستقبل مدير ومنسوبي تعليم المنطقة

المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، مدير تعليم المنطقة المكلف صالح الجاسر، ومديري التعليم بالمحافظات، ومنسوبي التعليم، الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ورحب سمو أمير منطقة القصيم في مستهل اللقاء بمدير تعليم المنطقة والحضور, وحثهم على أهمية استغلال الإجازة الصيفية بإيجاد برامج نافعة وهادفة لحفظ أوقات الطلاب والطالبات بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع والفائدة، مؤكداً أهمية الدور المناط بالتعليم لتقديم كل ما يسهم في بناء الوطن وتنمية الإنسان، والاهتمام بتربية النشء بما يسهم في تعزيز انتمائهم وولائهم ونموهم المعرفي بما يكفل المساهمة الفاعلة في مسيرة البناء وملاحم التشييد التي يشهدها الوطن، منوهاً بما يحظى به قطاع التعليم من القيادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ من رعاية واهتمام، مشيداً بالجهود التي يبذلها التعليم بالمنطقة, والإنجازات والنتائج التي يحققها، متمنياً للجميع دوام التوفيق والسداد لتحقيق كل ما من شأنه خدمة الوطن في شتى المجالات.

من جانبهِ، أعرب مدير ومنسوبي تعليم المنطقة عن شكرهم لسمو أمير المنطقة على حفاوة الاستقبال وما حملة من توجيهات ترفع المعنويات ودافعاً إيجابياً لتحقيق المزيد من العطاء، مثمنين لسموه على ما يلقاه التعليم ومنسوبيه من دعم وتشجيع، في كل ما من شأنه الارتقاء بالتعليم