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هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة عسير تفعّل مبادرة حسن الوفادة في هيئات ومراكز المنطقة

هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة عسير تفعّل مبادرة حسن الوفادة في هيئات ومراكز المنطقة

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هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة عسير تفعّل مبادرة حسن الوفادة في هيئات ومراكز المنطقة

هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة عسير تفعّل مبادرة حسن الوفادة في هيئات ومراكز المنطقة
http://almnatiq.net/?p=739180
المناطق - أبها

فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير مبادرة ( حسن الوفادة ) التي أطلقها صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير  تركي بن طلال آل سعود -حفظه الله-
حيث تم تدشين مبادرة حسن الوفادة بتركيب شعارات هذه المبادرة والذي يحمل عبارة ( مرحباً ألف في عسير ) بتصميم موحّد على مباني الهيئات والمراكز وعلى المركبات الرسمية.
ويأتي هذا التفعيل إنفاذاً لتوجيه سمو أمير المنطقة حفظه الله، بمتابعة حثيثة من فضيلة مدير عام الفرع، وذلك لاستقبال ضيوف المنطقة وزوّارها بالتشارك مع جميع الجهات الحكومية بالمنطقة و تجسيد هذه المبادرة في نُبل الأخلاق وحسن التعامل وبشاشة الوجه وطلاقة المحيا، وترجمة هذا الشعار على أرض الواقع وذلك إنطلاقاً من مبادئ ديننا الحنيف الذي يحث على إكرام الضيف وإحسان وفادته.

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