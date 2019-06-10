واشنطن تتوعد إيران بـ “حشد عسكري كثيف” في الشرق الأوسط

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http://almnatiq.net/?p=739184
المناطق_وكالات

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن قائد القوات المركزية الأميركية في الشرق الأوسط، فرانك ماكنزي، قد يوصي بعودة الوجود الأميركي العسكري المكثف إلى منطقة الشرق الأوسط.

تقليص الإيرانية التهديدات

وقال قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط إنه خلص إلى أن نشر حاملة الطائرات أبراهام لينكولن في شمال بحر العرب وغيرها من المعدات ساعد في تقليص الإيرانية التهديدات.

وتحمل حاملة الطائرات الأميركية إبراهام لينكولن مدمرات بحرية، وقوة قتالية، ونحو 70 طائرة. وشكلت محور رد وزارة الدفاع (بنتاغون) على ما قال عنه واشنطن “تهديدات إيرانية بمهاجمة قوات أميركية أو سفن تجارية في منطقة الخليج العربي”.

وعلى متن حاملة الطائرات إبراهام لينكولن التي تحط في مياه دولية، نقلت وكالة أسوشيتدبرس عن قائد القيادة المركزية قوله: “إن لم تكن الولايات المتحدة قد عززت مؤخرا وجودها العسكري لكان هجوم قد وقع الآن”.

قد يكون الهجوم وشيكا

ونقلت وول ستريت جورنال عن الجنرال فرانك ماكنزي، خلال جولة سريعة في المنطقة هذا الأسبوع، أن التعزيز السريع للولايات المتحدة في الوقت الراهن قد عمل على تقليص التهديد الإيراني، لكنه عاد ليقول إن المخاطر التي تشكلها طهران لا تزال حقيقية، وقد يكون الهجوم وشيكا.

وأضاف الجنرال ماكنزي “نحن نعتقد أن ما قمنا به له تأثير جيد للغاية في تقليص التهديدات”.

لكن الجنرال ماكنزي يفكر في توسيع القدرات العسكرية لضمان امتلاك الولايات المتحدة قوة ردع “موثوقة وطويلة الأجل في المنطقة”.

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