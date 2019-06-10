مركز الملك سلمان للإغاثة يطلق حملة مساعدات غذائية وإيوائية عاجلة لمتضرري السيول في عدن ولحج

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أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حملة مساعدات غذائية وإيوائية عاجلة للمتضررين من النازحين بالمخيمات في محافظتي عدن ولحج جراء كارثة السيول، وذلك بالتعاون مع القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وجرى البدء بتوزيع الخيام والبطانيات والبسط والسلال الغذائية، استفاد منها 1,800 نازح من متضرري السيول.

ويأتي ذلك في إطار التدخل الإغاثي العاجل للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة المتضررين من أزمة السيول في محافظتي عدن ولحج.