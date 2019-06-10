محافظ الاحساء يقلد رتبة لواء لمدير الشرطة

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قلّد صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي ال سعود محافظ ‫الأحساء‬ بمكتب سموه في مقر المحافظة في حي الكوت في مدينة الهفوف ظهر اليوم الأثنين اللواء عبدالله بن مطلق العتيبي مدير ‫شرطة الأحساء رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة لواء ، مهنئاً سموه اللواء العتيبي ومتمنياً له التوفيق في القيام بقيادة القطاع الامني بالمحافظة بكل اقتدار .

من جهته شكر اللواء عبدالله العتيبي صاحب السمو الامير بدر بن محمد بن جلوي ال سعود محافظ الاحساء على حسن استقباله وسديد توجيهاته في ما يدعم القطاع الأمني بالمحافظة وتفضله بتقليده رتبة لواء ووعد ببذل قصارى جهده في ما يحقق الأمن في مدن وبلدات وهجر ومراكز المحافظة لينعم المواطنين والوافدين بالأمن والأمان .