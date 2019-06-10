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وكالة شؤون المسجد النبوي تقيم حفل المعايدة السنوي لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك

وكالة شؤون المسجد النبوي تقيم حفل المعايدة السنوي لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=739204
المناطق - المدينة المنورة

أقامت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لقاء المعايدة السنوي بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1440هـ في قاعة الحصيّن في مبنى الوكالة ، وذلك بحضور معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وفضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري .

وهنأ معالي الرئيس العام منسوبي ومنسوبات الوكالة بقدوم عيد الفطر المبارك ونجاح موسم العمرة والزيارة بصورة متميزة ، وذلك بفضل الله عز وجل وتوفيقه ، داعياً الله عز وجل أن يعيده علينا بصحة وعافية .

وأثنى معاليه على ما يجده الحرمان الشريفان من اهتمام ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان آل سعود لنجاح خطط سير العمل والخدمات التي تقدم لقاصدي المسجد الحرام و المسجد النبوي .

وأوضح معاليه بأن هذا الموسم قد تميز بمميزات عديدة أهمها استخدام التطبيقات الذكية للحرمين الشريفين الذي لقي قبولاً وساهم تسهيلات عديدة وأموراً كثيرة مما يحتاجه مرتادي المسجد الحرام والمسجد النبوي .

وفي ختام اللقاء دعا معالي الرئيس العام  أن يعيد الله على المسلمين هذه الأيام والأعياد بالخير والبركة ، مؤكداً على الاستعداد التام لاستقبال موسم الحج لهذا العام وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن ليؤدوا عباداتهم بكل يسهر وسهولة وفي أجواء إيمانية خاشعة ، بما يحقق تطلعات ولاة الأمر- حفظهم الله – .

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