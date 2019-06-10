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شاهد : حيوان “النو” الوحشي يفاجئ لبؤتين وينجو بقفزة مذهلة !

شاهد : حيوان “النو” الوحشي يفاجئ لبؤتين وينجو بقفزة مذهلة !
http://almnatiq.net/?p=739213
المناطق_متابعات

نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية ، مقطع فيديو مذهل لحظة قفز حيوان “النو” الوحشي من أعلى اثنين من اللبؤات في حديقة كروجر الوطنية بجنوب إفريقيا .

وأظهر الفيديو الحيوان الوحشي وهو يحاول الفرار من اللبؤات وذلك بالإنطلاق بسرعة كبيرة ثم القفز من فوقهن .

وثق الفيديو السائحة لورين هوغي ، والتي أوضحت أنها تفاجأت من ردة فعل الحيوان الوحشي ، وأعتقدت أنه سوف يتم الإمساك به قبل تلك القفزة ، حيث يسمع صوتها في الفيديو وهي تقول ” يا إلهي” .

وبعد القفزة المذهلة ، توجه الحيوان الوحي ناحية النهر ، واللبؤات تتربصن به ، في حين يصل للجانب الأخر من النهر ويبدأ في الركض ، ويختفي عن الأنظار .

ويمكن رؤية اللبؤات وهن يبحثن عنه بين الأشجار .

جدير بالذكر أن “النو” هو حيوان من فصيلة البقريات ، وهو حيوان مميز الشكل، حيث يجمع بين رأس وقرني الثور، ووجه البقرة .

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