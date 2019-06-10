احدث الأخبار

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يُباشر إغاثة متضرري الأمطار والسيول
أبرز المواد
 شاهد : حيوان “النو” الوحشي يفاجئ لبؤتين وينجو بقفزة مذهلة !
أبرز المواد
 طالب سعودي بتربة يحصل على ١٠٠٪؜ في اختبار القدرات العامة
أبرز المواد
 الجوازات تكشف عن عقوبات تأخير تجديد “هوية مقيم”
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تعزز مسيرة تنمية المنطقة بـ ٣٧ فرصة استثمارية
المنطقة الشرقية
 وكالة شؤون المسجد النبوي تقيم حفل المعايدة السنوي لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 واشنطن تتوعد إيران بـ “حشد عسكري كثيف” في الشرق الأوسط
أبرز المواد
 مهرجان ” فرحة عيد ” يختتم فعالياته بحضور أكثر من 15 ألف زائر وسط إشادة بالفعاليات
المنطقة الشرقية
 “الأسهم السعودية” يغلق مرتفعًا عند مستوى 8849.21 نقطة
أبرز المواد
 “هيئة الاتصالات” تطالب المستخدمين بالتواصل مع مقدم الخدمة قبل تفعيل التجوال الدولي
أبرز المواد
 أمير المنطقة الشرقية يؤكد على متابعة الخدمات الكهربائية والمياه وعدم حدوث أي انقطاعات
أبرز المواد
 محافظ الاحساء يقلد رتبة لواء لمدير الشرطة
أبرز المواد
البرنامج السعودي لإعمار اليمن يُباشر إغاثة متضرري الأمطار والسيول

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يُباشر إغاثة متضرري الأمطار والسيول

أبرز المواد
شاهد : حيوان “النو” الوحشي يفاجئ لبؤتين وينجو بقفزة مذهلة !

شاهد : حيوان “النو” الوحشي يفاجئ لبؤتين وينجو بقفزة مذهلة !

أبرز المواد
طالب سعودي بتربة يحصل على ١٠٠٪؜ في اختبار القدرات العامة

طالب سعودي بتربة يحصل على ١٠٠٪؜ في اختبار القدرات العامة

أبرز المواد
الجوازات تكشف عن عقوبات تأخير تجديد “هوية مقيم”

الجوازات تكشف عن عقوبات تأخير تجديد “هوية مقيم”

أبرز المواد

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يُباشر إغاثة متضرري الأمطار والسيول

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يُباشر إغاثة متضرري الأمطار والسيول
http://almnatiq.net/?p=739218
المناطق_الرياض

يُشارك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في الحملة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية بالتعاون مع مركز قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في الحملة الإغاثية العاجلة للمتضررين من الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة اليمنية المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة لها. وبدأ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن فور إطلاق الحملة بتوجيه فرق ميدانية لتقييم الأضرار والتدخل السريع الذي اشتمل على فتح الطرقات، وسحب المياه، وإصلاح الكهرباء، وتقديم الدعم بالمعدات اللازمة لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق. وأوضح المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، أن البرنامج يعمل بالتعاون مع الحكومة الشرعية على مسارين، الأول هو التدخلات العاجلة المتمثلة في فتح الطرقات لتمكين القوافل الإغاثية من إيصال مساعدتها للسكان المتضررين، إضافة إلى سحب المياه من المناطق التي غمرتها المياه عبر توفير صهاريج مياه ومضخات نزح المياه، أما المسار الثاني فيتعلق بإعادة التيار الكهربائي عبر توفير المولدات الكهربائية وإصلاح المولدات المتعطلة.

وأشار آل جابر، إلى أن مشاريع البرنامج في اليمن تشمل عدداً من المحافظات ويمتد تأثيرها ليشمل كل شبر من الجمهورية اليمنية الشقيقة، حيث يوجد البرنامج في كل من محافظات عدن وحضرموت والمهرة ومأرب وسقطرى والجوف وحجة، لتكون محافظة صعدة ثامن المحافظات اليمنية التي تستقبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إيماناً من البرنامج بواجبه الذي يحتم عليه خدمة كل اليمنيين دون تفرقة أو تمييز. وأضاف السفير آل جابر، أن البرنامج يعمل في سبعة قطاعات حيوية هي الصحة، والتعليم، والزراعة والثروة السمكية، والمياه، والكهرباء، والنقل، والمباني السكنية والحكومية.

روابط ذات صلة

شاهد : حيوان “النو” الوحشي يفاجئ لبؤتين وينجو بقفزة مذهلة !

شاهد : حيوان “النو” الوحشي يفاجئ لبؤتين وينجو بقفزة مذهلة !
طالب سعودي بتربة يحصل على ١٠٠٪؜ في اختبار القدرات العامة

طالب سعودي بتربة يحصل على ١٠٠٪؜ في اختبار القدرات العامة
الجوازات تكشف عن عقوبات تأخير تجديد “هوية مقيم”

الجوازات تكشف عن عقوبات تأخير تجديد “هوية مقيم”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*